Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:35

Акинфеев — о своей мотивации оставаться в футболе: «Я кайфую от того, что я просто нахожусь в команде»

Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о том, ради чего он продолжает играть в футбол.

«Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде, — сказал Акинфеев. — Есть тяжелые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф. С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Какие-то песни включаются, кто-то над кем-то подшутит. Все, эта коллективная история закончится».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

В мае 2022 года Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Французский журналист Момон назвал причины прогресса Головина в «Монако»
Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Защитник ЦСКА Лукин — об отставании от лидеров РПЛ: «Вся борьба впереди»

У Федора Смолова родилась дочь