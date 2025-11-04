Акинфеев: «Когда я попал в основу взрослого ЦСКА, уже отлично знал, что такое выигрывать»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о начале своей карьеры в московской команде.

«Очень много думал: почему моя взрослая карьера в ЦСКА сложилась до такой степени удачно? И только сейчас, кажется, начинаю находить ответ. Именно та юношеская команда под руководством Павла Григорьевича Коваля дала мне первое в жизни ощущение себя как победителя. Когда я попал в основу взрослого ЦСКА, уже отлично знал, что такое выигрывать, к чему стремиться и как это все переживать.

Хотя в тот период, когда я дорос до молодежной команды, далеко не все и не всегда в моей футбольной жизни складывалось гладко. Это был небольшой период, но достаточно болезненный, чтобы вспоминать о нем с удовольствием», — приводит отрывок из автобиографической книги Акинфеева издание Sport24.

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» поступит в продажу 6 ноября.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. На счету 39-летнего голкипера 809 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых вратарь пропустил 727 мячей. 335 из этих игр он провел на ноль. Вместе с московской командой Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА (2005), шесть раз выигрывал чемпионат России, по восемь раз — Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Акинфеев сыграл 111 матчей. Голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.