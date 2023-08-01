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Сегодня, 11:46

Акинфеев — об уходе Медины и Марио Фернандеса: «Пускай уходят куда хотят»

Виталий Косик
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходах защитника Марио Фернандеса в «Зенит» и хавбека Хесуса Медины в «Спартак».

«У меня никакой боли по этому поводу не было. Я очень нахожусь в футболе. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать — все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Вот Медина ушел в «Спартак». Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в «Спартак»? Пускай уходят куда хотят, господи», — заявил Акинфеев в шоу «Известь».

Также голикпер заявил, что он не должен говорить об этом в прессе, потому что уже все сказали в руковосдтве команды. Ранее его критиковали фанаты армейского клуба за то, что он не высказывался об этих переходах.

«Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Это выбор Марио. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», — добавил Акинфеев.

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Хесус Медина
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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