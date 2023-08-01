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Сегодня, 11:51

Акинфеев — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Посмотрел 2-3 передачи, было прикольно, но потом начался хаос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Я и с Леонидом Викторовичем разговаривал: он сказал, что ему интересен шоу-бизнес теперь, вся эта история. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Это их выбор. Я посмотрел 2-3 передачи и решил, что смотреть я это больше не буду. Там все одно и то же», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Также 37-летний футболист рассказал, что ходил на шоу к Дзюбе и Слуцкому. Акинфеев считает, что выпуск с ним не выйдет, потому что он ни одного матерного слова там не сказал.

«Я на их передачу ходил. Был одним из первых гостей, но я ни одного матерного слова там не сказал, поэтому мой выпуск, наверное, до сих пор на полке лежит. Я думаю, его даже не выпустят. Я Викторовичу сразу сказал, что моего выпуска не будет», — сказал Акинфеев.

Также вратарь отметил, что он бы не смог участвовать в каком-то шоу, как Дзюба, потому что ему было б жалко своего времени: «Лучше дома посидеть, мясо пожарить».

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Дзюба. Антигерой нашего времени

Дзюба и Слуцкий вместе ведут шоу на YouTube под названием «Ну, так нельзя, ###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.

Ранее Дзюба посоветовал детям не смотреть юмористическое шоу со своим участием, потому что это программа «18+».

В мае «Локомотив» продлил контракт с 34-летним форвардом до 2024 года. В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 3 матча и забил 1 гол.

52-летний Слуцкий тренировал сборную России, «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс» и другие команды. Последним местом его работы был «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Максим Лагашкин. «Невероятно токсичный»: бывший тренер сборной России пародировал видео Дзюбы и плевался
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CGP72jhD94c
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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