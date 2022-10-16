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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об атмосфере предстоящего дерби со «Спартаком» при пустых фанатских трибунах.
«Это дерби будет без фанатов, — отметил Акинфеев в разговоре с «СЭ». — Когда открылась «ВЭБ Арена», даже на рядовых играх собиралось порядка 20 тысяч, а на дерби всегда был полный стадион. И взять наш последний матч с «Динамо»... Хорошая игра и по афише, и по раскрутке, и по антуражу, и по содержанию. Но она не собрала даже 10 тысяч. Нет слов, это просто капля в море. Всегда трудно играть без поддержки фанатов. Даже когда тебя обзывают болельщики соперника, то в этом тоже есть драйв. Ты понимаешь, что эта толпа гонит вперед свою команду, но при этом и тебе передает эмоциональный заряд. Ты злишься, появляется кураж. Конечно, фанатов на трибунах не хватает».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
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