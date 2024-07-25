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Игорь Акинфеев: «Серия пенальти — это дуэль. Она бывает радостной и не очень, но всегда захватывает»

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в сериале «Про_Честь» заявил, что серия пенальти является вишенкой на торте в мире футбольных дуэлей.

22 июля в прокат вышел документальный сериал «Про_Честь» — о принципиальности и феномене офицерской чести.

— Дуэлей в футболе много. Это и вратарь с нападающим, и две соперничающие команды. Но вишенка на торте в мире футбольных дуэлей — серия пенальти, когда ты стоишь один, а перед тобой меняются футболисты соперника. Конечно, это дуэль. Она бывает радостной и не очень, но всегда захватывает.

Что касается дуэлей за пределами поля — в моей жизни конфликтов не было ни с кем, ни с одним тренером, хотя за жизнь я пересекался со многими. Каждый человек сам определяет свое мышление, выбирает тон разговора, как и с кем он будет общаться. Если ты уважаешь человека и любишь профессию, какие-то точки соприкосновения найдешь всегда.

Конфликты — не мой путь. Когда ты действующий спортсмен с большим опытом, у которого за плечами 15 лет в сборной и еще больше в ЦСКА, ты понимаешь, что не можешь опуститься ниже какого-то уровня. Делаешь все с совестью. Получается или нет — второй вопрос, и даже если что-то не идет, надо вставать и двигаться дальше, доказывать свою силу. Нельзя просто опускать руки. Если ты по натуре сильный и любишь свое дело, то справишься со всем — несмотря на любые неудачи, — сказал Акинфеев.

Из монолога в документальном сериале «Про_Честь», созданном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Игорь Акинфеев
Футбол
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