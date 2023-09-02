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Сегодня, 15:53

Акинфеев: «Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром в детстве»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил «СЭ», что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был его кумиром в детстве.

«Еще в детстве когда я следил за международными матчами наших клубов, у меня появилась симпатия к Станиславу Саламовичу. Конечно, в тот момент я и подумать не могу, что когда-нибудь он станет моим тренером. Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром.

Когда начали работать вместе, то сразу произошла какая-то химия, хотя для меня она случалась еще в детстве. Я всегда понимал, что Черчесов строгий, ответственный и требовательный тренер. Если бы он не был таким, то и наша общая история включая Чемпионат мира в России была бы совершенно другой. Во многом из-за этих качеств тогда в 2018 команда поверила в тренера и случилась прекрасная история домашнего чемпионата», — сказал «СЭ» Акинфеев.

Сегодня, 2 сентября, Черчесову исполнилось 60 лет.

 
Станислав Черчесов. Усы профессионализма. Черчесову — 60!

 

Игорь Акинфеев
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
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