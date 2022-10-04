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Сегодня, 18:18

Черевченко: «Пока «Зенит» сильнее всех»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко поделился мыслями об интриге в чемпионской гонке в РПЛ.

«Пока «Зенит» сильнее всех. До перерыва уже ясно, что сине-бело-голубые сильнее, что нет конкурентов, а зимой будут приобретения. Будем надеяться, что интрига будет.

В нижней части во всех чемпионатах всегда держится интрига. Но повторюсь, что нужно смотреть на приобретения и как команды подготовятся ко второму кругу», — сказал Черевченко Vprognoze.ru.

Напомним, после 11 туров чемпионата России «Зенит» занимает единолично первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 29 очков, не проиграв, ни одного матча в чемпионате России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10327799-cherevchenko-nadeetsya-chto-posle-zimy-v-rpl-poyavitsya-intriga.html
Игорь Черевченко
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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