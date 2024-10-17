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Сегодня, 01:40

Дивеев не отказывает в фото болельщикам «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что спокойно относится, когда болельщики в общении с ним выражают симпатии другим командам.

«Во время тренировки сборной с детьми один мальчик сказал мне на поле: «Спартак» лучше!» Ответил: «Ну, ладно». Задело ли? Это ребенок, он имеет право сказать свое мнение. Ну, болеет за «Спартак» — молодец. Бывает, что и на улицах подходят болельщики со словами: «Можно сфоткаться? Но я за «Спартак» болею». Все равно не отказываю в фото", — цитирует Sport24 Дивеева.

25-летний россиянин является воспитанником «Уфы». С 2019 года он играет за ЦСКА.

Источник: Sport24
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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