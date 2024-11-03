Дивеев — о поведении Роши: «Будет разговор с тренером»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал эпизод с потасовкой в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Не знаю, заслужено или не заслужено получил Роша. Не видел. Но будет разговор с тренером. Посмотрим, будем разбираться», — сказал Дивеев.

В матче ЦСКА — «Спартак» были удалены игроки армецев Роша и Иван Обляков, и спартакоцев Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.