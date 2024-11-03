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Дивеев — о поведении Роши: «Будет разговор с тренером»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал эпизод с потасовкой в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Не знаю, заслужено или не заслужено получил Роша. Не видел. Но будет разговор с тренером. Посмотрим, будем разбираться», — сказал Дивеев.

В матче ЦСКА — «Спартак» были удалены игроки армецев Роша и Иван Обляков, и спартакоцев Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 год. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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