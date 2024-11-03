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Сегодня, 11:59

Дивеев: «У каждого был свой настрой на дерби»

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение своей команды в дерби со «Спартаком» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Настраивал ли как-то Миралем Пьянич команду на этот матч, учитывая его богатый опыт игр в европейских дерби?

— Все и так были настроены, у каждого настрой был свой. Речь была перед игрой и после первого тайма. Но все понимали, что это за матч, — приводит слова Дивеева Legalbet.

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Спартак» находится на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА занимает шестую строчку, имея в активе 24 балла. В следующем матче красно-синие 6 ноября сыграют в гостях с «Рубином» в FONBET Кубке России, «Спартак» днем ранее примет «Ростов».

Источник: Legalbet.ru
Игорь Дивеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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