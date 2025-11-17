17 ноября, 11:20
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» прокомментировал попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
— Важная тема — безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения, сталкивался ли с таким?
— Знаете, тут не влияет, какой я: крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнет — и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть... Без разницы. Я был в шоке от этой новости.
— Какой была первая реакция?
— Я просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым ты стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.
— Было ли у тебя подобное в жизни?
— Нет, ни разу не было.
— Многие заговорили о том, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.
— Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошел такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию, и все.
23 октября двое мужчин пытались похитить Мостового, затащив его в машину. Футболист сумел отбиться и убежать.
wam
Вот такая дубина на людей страхи нагоняет.
17.11.2025
LOKO-L68
Надо им всем урезать зарплату до прожиточного уровня в РФ. И тогда они точно никому не нужны будут, да и играть может немного лучше начнут.
17.11.2025
hattabysh
Из магазина к машине короткими перебежками.
17.11.2025
Tito88
Да, построй себе и сиди там на очке. Паранойик.
17.11.2025
S_Malu
А промолчал бы , глядишь и за умного сошел бы ... Все таки футболисты еще те интеллектуалы ...
17.11.2025
Slim Tallers
Испугался подростков. А что же ты будешь делать,когда герои с войны вернутся?!
17.11.2025
fatka
толи еще будет ой ей ей(песня...)
17.11.2025
Borg-se
Дивеев — о похищении Мостового ===== О чем, о чем?
17.11.2025
Микола Питерский
Эх, Игореша, молод ты про страхи рассуждать. Жил бы в 90 е, сейчас бы со смехом к подобным "страхам" относился...
17.11.2025