Игорь Дивеев станет комментатором матча ЦСКА — «Динамо» в РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев будет комментировать матч армейцев против «Динамо» на телеканале «Матч ТВ», сообщает пресс-служба канала.

Игра 16-го тура РПЛ пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в субботу, 25 ноября. Начало матча — в 17.30 (мск).

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита». На данный момент он восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, он должен вернуться в строй в начале января.