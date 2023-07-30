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Судейство

Сегодня, 22:05

Дивеев — о судействе в матче с «Ахматом»: «Что происиходит?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о судействе в первом тайме матча армейцев против «Ахмата».

Защитник восстанавливается от травмы и вернется к команде в следующем году.

«Что происходит?» — написал футболист в соцсетях.

В первом тайме встречи было назначено четыре пенальти: по два в ворота каждой из команд.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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