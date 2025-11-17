Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 10:50

Дивеев — об уходе Станковича: «Ну ладно. Мне по барабану»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?

— Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну, ладно». Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.

— Как будешь настраиваться на дерби?

— Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться.

Игорь Дивеев.«Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестую строчку с 25 очкам.

15

  • Илья858

    Судя по всему, новые/молодые/юные сотрудники СЭ считют, что журналистика - это просто трёп на спортивные темы со всеми подряд. Эдакие спортивные комментаторы на сайте. Ни в чём особо не надо разбираться, просто пиши, что видишь и о чём трындишь (это даже беседами на тему назвать сложно). Мудизм на марше

    17.11.2025

  • Rekord Nadoev

    вам бы к специалисту...

    17.11.2025

  • Дядька

    Надо было спросить в ответ, зачем ваш спортак в каждой бочке затычка?

    17.11.2025

  • Дядька

    скорее - комментирующих в сэ вроде тебя

    17.11.2025

  • руслан магомедов

    ты чмоша на угальдобарков и умпяров смотри, гандила ты.

    17.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка вешайся!!!!!!!!!!

    17.11.2025

  • руслан магомедов

    Де6бильный вопрос игроку ЦСКА задать о даянке-хряке. Дивееву и даянка-цыган и весь чмартик на ....й не нужен. чмарташка задающая вопрос , это для вас чмартаг интересен, остальным по......фугу. чмартаг щумпиньоня.

    17.11.2025

  • Александр Орлов

    Уровень интелекта наших футболистов...

    17.11.2025

  • Serg D

    Как там в какой-то "Убойной силе": "...а нам все по барабану, мы болеем за Зенит!". Так и Игорю, чё ему проблемы мясных?! И тренер у него и не Будулай, и не Романов))!

    17.11.2025

  • S_Malu

    Все таки ногомячисты ( в отличие от футболистов ) - туповатые люди , особенно защитники ...

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Гражданин соврамши

    17.11.2025

  • Marty Friedman

    не припомню, чтобы у футболёров спартака спрашивали о тренерах из других команд

    17.11.2025

  • ровнов

    Устал в сборной? Не смеши.

    17.11.2025

  • bernly017

    да вообще что это за футболишка???…молчал бы уж!!!

    17.11.2025

  • PollMoscow

    Нахрена его вообще было спрашивать?

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Деян Станкович
    Игорь Дивеев
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
    Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
    Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
    Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя