17 ноября, 10:50
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
— Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?
— Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну, ладно». Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.
— Как будешь настраиваться на дерби?
— Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться.
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестую строчку с 25 очкам.
