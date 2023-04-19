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Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о голевой серии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«У каждого руководителя клуба есть своя стратегия, свое понимание. «Торпедо» решило вот так, Нижний Новгород — так. Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени... Такого я, конечно, не ожидал. Человек уже в нормальном возрасте, все остальное. И это не «Зенит», где будут создавать моменты, на руках приносить мяч во вратарскую, а он будет оттуда забивать. Я глубоко ошибался. Артем очень достойно играет и доказывает всем, что имеет место под солнцем, что рано его списали. Доказывает всем, что он — футболист. Своеобразный по обращению, но футболист, с которым нужно считаться. И считаться будут, никуда не денутся. Уже считаются», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

После перехода в «Локомотив» Дзюба в шести матчах забил шесть мячей и отметился четырьмя голевыми передачами. Его соглашение с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-ya-ponimal-chto-dzyubu-mozhno-razozlit-no-chtoby-do-takoj-stepeni/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Егоров
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