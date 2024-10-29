Колыванов – о Черенкове: «Настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов»

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про знаменитого футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

«Федор Черенков — настоящий футбольный джентльмен. Его уважали болельщики всех советских клубов. Мне посчастливилось находиться с ним в одном клубе, хотя об этом мало кто знает. В 1984 и 1985 годах я был в «Спартаке» и только потом стал динамовцем, провел там долгие годы. У меня даже в трудовой книжке запись об этом осталась. Больше всего меня удивляло, насколько хорошо Федор видит поле. Не обладая высокой скоростью, он всегда оставался открытым и принимал мяч. И Черенков всегда думал на три хода вперед, как гроссмейстер. Это был талант от бога.

Мне удалось в свое время поиграть вместе с Роберто Баджо. И могу точно сказать, что они с Федором очень похожи в этих аспектах. У Черенкова был светлый ум, он спиной мог увидеть то, о чем многие бы и не додумались. Действовал эффективно благодаря своей интуиции. Отдавал такие передачи, что никто не мог понять, как он это делает», — сказал Колыванов «СЭ».

Экс-нападающий бело-голубых также прокомментировал идею РФС провести матч Лиги легенд памяти Федора Черенкова между бывшими футболистами «Спартака» и «Динамо».

«Каким он был человеком? Очень добрым и скромным. Никогда не позволял себе грубости в чужой адрес, и с ним невозможно было поругаться. Мы же вместе с ним вызывались Лобановским в сборную СССР в 1990 году на тренировки. Вот тогда и удалось пообщаться с этим легендарным человеком. Поэтому идея РФС сделать такой памятный матч на стадионе «Спартака» в его честь — прекрасная. И соперник выбран отличный, дерби с «Динамо» — это настоящая советская классика», — добавил Колыванов.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Денис Сафронов