Колыванов считает Лунева усилением для «Динамо»

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на переход голкипера Андрея Лунева в «Динамо».

«Лунев начинал у меня в «Уфе». Он был совсем сырым мальчишкой, но уже тогда было видно, что техника у него хорошая. Потом он достойно играл в «Зените», вызывался в сборную. Для «Динамо» это однозначно усиление. Андрей — вратарь высокого уровня, но для голкипера он еще достаточно молодой. В «Карабахе» выглядел неплохо, хорошо себя проявил в еврокубках. Надеюсь, он поможет клубу покорять новые вершины», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Бело-голубые объявили о переходе Лунева 18 июня. 32-летний вратарь подписал контракт до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.