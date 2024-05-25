Колыванов: «Если «Зенит» не станет чемпионом, то это провал»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в сезоне-2023/24 в РПЛ.

«Честно, не знаю как завтра все закончится. Все 3 команды могут стать чемпионами. Конечно, в любом случае этот сезон успешным будет. Для «Краснодара» и «Динамо» точно. Если «Зенит» не станет чемпионом, то это провал», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».