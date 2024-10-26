Колыванов: «Динамо» сложно вписать в ряд фаворитов в борьбе за титул РПЛ»

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов сомневается, что бело-голубых можно считать одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«В этом сезоне у «Динамо» не все так гладко, как у основных конкурентов. «Зенит» и «Краснодар» действуют крайне стабильно. На этом фоне «Динамо» сложно вписать в ряд фаворитов в борьбе за титул РПЛ. Нужно улучшать игру в обороне и подтягивать реализацию моментов», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

После 12 туров «Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.