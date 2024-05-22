Колыванов: «Спрос на Тюкавина есть, в Европе за ним наблюдают»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина в сезоне-2023/24.

«Как только Костя переподписал контракт, он успокоился и стал показывать класс. Понятно, что его хотели видеть в своих рядах многие российские и европейские клубы, но пока он выбрал остаться в Москве. В этом сезоне у него уже 15 голов в РПЛ. Рад за него, персонально поддерживаю. Спрос на него точно есть, в Европе за ним наблюдают. Сейчас ему важно принять нужное решение. Он однозначно умеет забивать. Костя — форвард с большой буквы. И он доказывает это в последних матчах», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.