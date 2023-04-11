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Колыванов: «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать в РПЛ"

Колыванов отреагировал на слухи о желании «Зенита» подписать Дивеева и Сафонова
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов отреагировал на слухи о желании «Зенита» подписать защитника ЦСКА Игоря Дивеева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Даже если эти трансферы произойдут, то на уровне РПЛ это никак не скажется, потому что у нас уже давно чемпионат одной команды. «Зенит» хочет подписать Дивеева и Сафонова, чтобы продолжать доминировать и быть первым в РПЛ. Несмотря на то что питерцы имеют хорошо укомплектованный состав. Тем более вратарская линия у них проблемная, а Матвей молодой и достаточно опытный голкипер, который бы встал в основе любого клуба лиги. В нашем чемпионате такие вратари в дефиците, неудивительно, что для «Зенита» это является высокоприоритетным трансфером. А как они будут использовать Дивеева при наличии Родригао и Ренана, это сложный вопрос», — приводит слова Колыванова RT.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

24-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, пропустил 39 мячей и девять раз отстоял на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134805-kolyvanov-zenit-diveev-safonov-rpl
Игорь Дивеев
Игорь Колыванов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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