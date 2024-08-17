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Сегодня, 01:34

Колыванов: «Крыльям» будет крайне сложно в матче с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Крыльев Советов» в 5-м туре РПЛ.

«Крылья» много пропускают, а «Динамо», чтобы оставаться в верхней части турнирной таблицы, однозначно нужно побеждать. Плюс «Крылья» за последние годы потеряли много качественных игроков, и им сложно сейчас конкурировать с большими командами. Обыграли «Факел», но в эта команда не того уровня, который был в позапрошлом, да даже и в прошлом сезоне. «Крыльям» будет крайне сложно.

«Динамо» же, я считаю, могли и вничью сыграть в Санкт-Петербурге, реализуй свои моменты и 11-метровый. На Кубок выиграли не основным составом – не было шести человек из основы. Однозначно «Динамо» фаворит, если они выйдут с полной самоотдачей», – цитирует Metaratings.ru Колыванова.

Матч "Динамо" – "Крылья Советов" пройдет в субботу, 17 августа, в Москве. Начало – 17:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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