Колыванов — о завершении карьеры Мамаевым: «Решил закончить и не мучиться»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о профессиональной футбольной карьере полузащитника Павла Мамаева.

«У него была непростая футбольная карьера. Очень неплохо начал в ЦСКА, затем в «Краснодаре» себя проявил. После того, как произошел этот инцидент, уже было сложно вернуться в большой футбол. Попробовал себя в некоторых клубах. В любом случае, это был уже не тот Павел Мамаев. Он и в сборную привлекался. Определенные таланты у него были. Если копнуть поглубже, то Мамаев мог бы лучше себя проявить за эти 13-14 лет в большом футболе. Потенциал был. Но, наверное, все зависит от характера. Может быть, он еще найдет себя в футбольном мире», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колыванова.

Также специалист отреагировал на слова Мамаева о том, что им интересовались зарубежные клубы.

«Не знаю насколько это правда или неправда. Видимо, тяжело ему уже на прежний уровень было выходить. Решил закончить и не мучиться», — добавил Колыванов.

Сегодня, 11 февраля, Мамаев объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».