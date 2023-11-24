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Сегодня, 23:05

Колыванов о дерби ЦСКА — «Динамо»: «Жду красивой игры с голами и комбинациями»

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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Чемпионат подходит к паузе, все хотят уйти в отпуск с хорошим настроением, поэтому будет битва. Соперники похожи в плане того, что любят играть в атакующий, созидательный футбол. Как говорил Эдуард Васильевич Малофеев — искрометный. Так что жду красивой игры — с голами, комбинациями. Настоящее московское дерби. «Динамо» в этом году часть матчей во вторых таймах провалило, ЦСКА то вроде ничего, но потом какие-то спады... Хотя во второй части первого круга армейцы стали играть увереннее, набрали побольше очков», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 25 ноября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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