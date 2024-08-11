Колыванов: «Тюкавину нужно поменьше слушать агентов и больше работать на тренировках»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов заявил, что нападающему бело-голубых Константину Тюкавину нужно поменьше слушать агентов.

«Косте Тюкавину не стоит грешить на партнеров, при поддержке которых он стал лучшим игроком прошлого сезона и очень много забивал. Это вряд ли приведет его в правильное русло. Понятно, что в этом сезоне ему стало сложнее, ведь внимание соперников теперь сконцентрировано на нем. Нужно поменьше слушать агентов и больше работать на тренировках и на поле, постоянно открываясь и притягивая мячи, как он это умеет. Тогда и будет прогресс. Тюкавин — парень разумный, так что должен справиться. У «Динамо» сильный состав, там можно себя проявить — равная игра с «Зенитом» это доказала», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Тюкавин провел 4 матча и отметился одним забитым мячом.