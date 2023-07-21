Игорь Колыванов ждет красивой игры в матче «Динамо» с «Краснодаром»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, чего ждет от матча 1-го труа РПЛ бело-голубых с «Краснодаром».

«Конечно, все хотят начать сезон положительно. Поэтому хотелось бы увидеть агрессивный, атакующий футбол. «Краснодар» так играет испокон веков, атакует, старается играть на чужой половине поля. «Динамо» в позапрошлом сезоне так же играло, в прошлом — немножко по-другому. Но я жду красивой игры», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.