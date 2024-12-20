Корнеев: «Батраков — лучший полузащитник России по итогам 2024 года»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев назвал лучшего полузащитника России по итогам 2024 года.

«На мой взгляд, Алексей Батраков — лучший полузащитник России по итогам 2024 года. Алексей — один из немногих футболистов, кто делал сумасшедшую разницу на футбольном поле на протяжении долгого периода времени и показывал невероятную статистику, забивая голы и отдавая результативные передачи», — цитриует «РБ Спорт» Корнеева.

В этом сезоне 19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.