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Сегодня, 07:22

Корнеев: «Батраков — лучший полузащитник России по итогам 2024 года»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев назвал лучшего полузащитника России по итогам 2024 года.

«На мой взгляд, Алексей Батраков — лучший полузащитник России по итогам 2024 года. Алексей — один из немногих футболистов, кто делал сумасшедшую разницу на футбольном поле на протяжении долгого периода времени и показывал невероятную статистику, забивая голы и отдавая результативные передачи», — цитриует «РБ Спорт» Корнеева.

В этом сезоне 19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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