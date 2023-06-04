Корнеев: «Абаскаль первый год работает в РПЛ. Бронза — приемлемый результат»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев назвал «СЭ» основные игровые проблемы «Спартака».

— Что случилось со «Спартаком» в Самаре? Почему красно-белые вновь потеряли очки с командой, которая на бумаге заведомо их слабее?

— Трудно назвать конкретную проблему. Вроде, видно, что Абаскаль работает неплохо, не отбывает номер. Однако весной почти в каждом матче наблюдалось одно и то же.

— Что именно?

— Голы даются с большим трудом. В защите вообще огромнейшие проблемы. Особенно в центре. И вот эти вот тренерские шатания, поиски не принесли своих плодов. Менялись системы, игроки. Такое ощущение, что Абаскаль по-прежнему в поиске. Хлусевич то справа выходит, то слева. Постоянный творческий процесс. Вот ЦСКА уже давно определился и с тактикой, и с обоймой, пришел к какому-то знаменателю и в итоге стал вторым. Абаскаль же постоянно ротирует футболистов, меняет тактику... Зачем? Мне он как тренер нравится. Но надо уже на чем-то остановиться.

— Не считаете, что Абаскаль завалил весну?

— Почему не считаю? По результатам действительно завалил. Весенний отрезок, конечно, неудачный.

— Может ли «Спартак» занести себе третье место в актив?

— Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза — все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет.

— Третье место ему больше не простят?

— «Спартак» с его амбициями, возможностями должен ставить перед собой самую высокую цель — чемпионство. Понятно, что по бюджету с «Зенитом» тягаться тяжело. Однако при правильной селекции, эффективной работе тренера все реально.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Армейцы расположились на втором месте с 58 очками. Бронзу РПЛ получил «Спартак», который набрал 54 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».