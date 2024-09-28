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28 сентября, 23:19

Корнеев: «Сейчас в «Динамо» нет достойных защитников, кроме Майсторовича»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев назвал самую проблемную линию московского «Динамо».

«По мне, им было более чем необходимо усилить всю линию защиты. Сейчас кроме Майсторовича, у них нет достойных защитников. Тот же опытный Бальбуэна очень сдал в последние сезоны. Приобретенный вингер Гомес — это дорога в никуда. Он и в Бразилии никогда не делал разницу», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ в составе «Динамо» на поле выходило десять защитников: Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Эли Даса, Иван Лепский, Станислав Бессмертный и Леон Зайдензаль.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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