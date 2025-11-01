Видео
1 ноября, 15:40

Корнеев: «Видимо, Семак разочаровался в Соболеве. Жерсон слабее Вендела»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» не исключает, что зимой нападающий Александр Соболев покинет клуб.

— Против «Локо» «Зенит» опять сыграет с Луисом Энрике на острие?

— Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. В матче с бело-голубыми игроки группы атаки «Зенита» с Энрике на острие прекрасно взаимодействовали друг с другом. Решение использовать бразильца в роли центрфорварда себя полностью оправдало.

— При этом казалось, что с первых минут сыграет Лусиано.

— Думаю, аргентинец сейчас не в оптимальной форме, поэтому нечасто выходит в старте в нынешнем сезоне.

— Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?

— Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.

— Удивило, что Жерсон, попавший в заявку на матч, не сыграл против «Динамо» ни минуты?

— Это какой-то спектакль одного актера... Тут вообще ничего не понятно!

— Но как его совместить на поле с Венделом и Педро?

— Совместить действительно непросто, так как они друг друга дублируют. При этом я считаю Ведела более сильным исполнителем.

— Дадите прогноз на центральный матч 14-го тура РПЛ?

— Победа «Зенита». 3:1.

Игорь Корнеев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«В чем Глушенков превосходит Батракова? В зарплате. Но это временно». Корнеев — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

30

  • bishevcky

    Вендел в Зените 5-й сезон , Жерсон ещё не сыграл целиком ни одного матча за Зенит.Как можно сравнивать их силу , ну "икспёрд" Корнеев такой вот "икспёрд", для Матч ТВ самое то.

    02.11.2025

  • За спорт!

    эт уже совсем другая история, несвязка вовсе, не срослась она, не бывает одинаковых связок, у каждой своя химия

    02.11.2025

  • tolyashka

    Видимо предполагалось Соболеав-Глушенков или Соболев- Лусиано

    02.11.2025

  • За спорт!

    а за Азмуна тогда кто, да и соболь не годится на Дзюбу, тот в своё время таран был, а эт дельфин:dolphin:

    02.11.2025

  • tolyashka

    Связка Дзюба-Азмун колотила мячи как из пулемёта

    02.11.2025

  • За спорт!

    он неповторим, и нахрена он ему?

    02.11.2025

  • tolyashka

    Что он станет новым Дзюбой

    02.11.2025

  • nekony

    Если дельфин дерево, токто же тогда Зе болотный?

    02.11.2025

  • andyk82

    Какая радость у Спартака- слили Соболева удачно. Следующей радостью, как понимаю, будет Заболотный? И пофиг на голы, очки, игру...

    01.11.2025

  • andyk82

    Эка радость для болельщика-его команда слила балласт. Кокорина , Соболева.... И даже повод есть поднять стопарик.А че, не о 6-8 местах же думать

    01.11.2025

  • RSMsouth

    После того как стали запрещать трогательные зоопарки - Дельфин стал ни кому не нужен . Даже Спартаку

    01.11.2025

  • Porco Rosso

    Дельфин и Серёжа, они, если честно, – Не пара, не пара, не пара... (с)

    01.11.2025

  • SPFAN

    Зимой или летом, дельфин вернется в КС

    01.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Кэп прослезился

    01.11.2025

  • Александр

    Жерсон-топ. Просто в РПЛ не хочет играть.

    01.11.2025

  • igorlvov

    Да уж судьба! В Спартаке был лидером, его реально приняла и команда и болельщики! Ему верили, надяелись ........БАЦ и чистое не перекрытое предательство! А как по другому это назвать!? Да ни как! За чем погнался перейдя в ПОЗОР не понятно! Но такого не любят нигде! Куда перейдет и кому нужна эта пакость вопрос вопросов! Завязывай дельфиний с футболом, на старость сколенного хватит, а дальше позор позором! От этого уже не отмыться! :))))

    01.11.2025

  • J J

    Красиво слили баласт.:rofl:

    01.11.2025

  • shpasic

    Игорь К.: "Семак дельфина разлюбил..."

    01.11.2025

  • shutnik78

    Все понимали, что дельфин дерево, кроме Серёжи.. Теперь дошло и до него.. Что скажешь - профи:point_up_tone1:

    01.11.2025

  • henri71

    Может Соболев уйти в ЦСКА, у которого сейчас напы беспонтовые

    01.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    За трансфер Соболя в Зенит, спортивному отделу Спартака можно простить многое....:joy::joy::joy: И даже памятник поставить, но небольшой:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: Крылья ждут блудного не зимой, так летом.....:smirk:

    01.11.2025

  • ANTI BOMG

    единственное точное попадание селекционного отдела Спартака! с другой стороны дельфин сильнее зеболотного.

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Соболев усилит ЦСКА

    01.11.2025

  • fell62

    нормальное такое разочерование , на 10 лямов евро :grin:

    01.11.2025

  • kot Begemot

    напов, а не наплыв

    01.11.2025

  • kot Begemot

    Всё нормально, кто сильнее, тот и играет. Соболев нужен, когда надо взламывать автобус. В игре с Локо он на хрен не нужен. там важнее проникающие передачи на шустрых наплыв, коими Соболев никогда не отличался

    01.11.2025

  • За спорт!

    А на что Богданыч рассчитывал изначально?

    01.11.2025

  • Porco Rosso

    Соболеву пора возвращаться в "Динамо" (Барнаул).

    01.11.2025

