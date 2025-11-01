Корнеев: «Видимо, Семак разочаровался в Соболеве. Жерсон слабее Вендела»

1 ноября, 15:40
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» не исключает, что зимой нападающий Александр Соболев покинет клуб.
— Против «Локо» «Зенит» опять сыграет с Луисом Энрике на острие?
— Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. В матче с бело-голубыми игроки группы атаки «Зенита» с Энрике на острие прекрасно взаимодействовали друг с другом. Решение использовать бразильца в роли центрфорварда себя полностью оправдало.
— При этом казалось, что с первых минут сыграет Лусиано.
— Думаю, аргентинец сейчас не в оптимальной форме, поэтому нечасто выходит в старте в нынешнем сезоне.
— Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?
— Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.
— Удивило, что Жерсон, попавший в заявку на матч, не сыграл против «Динамо» ни минуты?
— Это какой-то спектакль одного актера... Тут вообще ничего не понятно!
— Но как его совместить на поле с Венделом и Педро?
— Совместить действительно непросто, так как они друг друга дублируют. При этом я считаю Ведела более сильным исполнителем.
— Дадите прогноз на центральный матч 14-го тура РПЛ?
— Победа «Зенита». 3:1.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
bishevcky
Вендел в Зените 5-й сезон , Жерсон ещё не сыграл целиком ни одного матча за Зенит.Как можно сравнивать их силу , ну "икспёрд" Корнеев такой вот "икспёрд", для Матч ТВ самое то.
02.11.2025
За спорт!
эт уже совсем другая история, несвязка вовсе, не срослась она, не бывает одинаковых связок, у каждой своя химия
02.11.2025
tolyashka
Видимо предполагалось Соболеав-Глушенков или Соболев- Лусиано
02.11.2025
За спорт!
а за Азмуна тогда кто, да и соболь не годится на Дзюбу, тот в своё время таран был, а эт дельфин:dolphin:
02.11.2025
tolyashka
Связка Дзюба-Азмун колотила мячи как из пулемёта
02.11.2025
За спорт!
он неповторим, и нахрена он ему?
02.11.2025
tolyashka
Что он станет новым Дзюбой
02.11.2025
nekony
Если дельфин дерево, токто же тогда Зе болотный?
02.11.2025
andyk82
Какая радость у Спартака- слили Соболева удачно. Следующей радостью, как понимаю, будет Заболотный? И пофиг на голы, очки, игру...
01.11.2025
andyk82
Эка радость для болельщика-его команда слила балласт. Кокорина , Соболева.... И даже повод есть поднять стопарик.А че, не о 6-8 местах же думать
01.11.2025
RSMsouth
После того как стали запрещать трогательные зоопарки - Дельфин стал ни кому не нужен . Даже Спартаку
01.11.2025
Porco Rosso
Дельфин и Серёжа, они, если честно, – Не пара, не пара, не пара... (с)
01.11.2025
SPFAN
Зимой или летом, дельфин вернется в КС
01.11.2025
Kirill Boglovsky
Кэп прослезился
01.11.2025
Александр
Жерсон-топ. Просто в РПЛ не хочет играть.
01.11.2025
igorlvov
Да уж судьба! В Спартаке был лидером, его реально приняла и команда и болельщики! Ему верили, надяелись ........БАЦ и чистое не перекрытое предательство! А как по другому это назвать!? Да ни как! За чем погнался перейдя в ПОЗОР не понятно! Но такого не любят нигде! Куда перейдет и кому нужна эта пакость вопрос вопросов! Завязывай дельфиний с футболом, на старость сколенного хватит, а дальше позор позором! От этого уже не отмыться! :))))
01.11.2025
J J
Красиво слили баласт.:rofl:
01.11.2025
shpasic
Игорь К.: "Семак дельфина разлюбил..."
01.11.2025
shutnik78
Все понимали, что дельфин дерево, кроме Серёжи.. Теперь дошло и до него.. Что скажешь - профи:point_up_tone1:
01.11.2025
henri71
Может Соболев уйти в ЦСКА, у которого сейчас напы беспонтовые
01.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
За трансфер Соболя в Зенит, спортивному отделу Спартака можно простить многое....:joy::joy::joy: И даже памятник поставить, но небольшой:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: Крылья ждут блудного не зимой, так летом.....:smirk:
01.11.2025
ANTI BOMG
единственное точное попадание селекционного отдела Спартака! с другой стороны дельфин сильнее зеболотного.
01.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Соболев усилит ЦСКА
01.11.2025
fell62
нормальное такое разочерование , на 10 лямов евро :grin:
01.11.2025
kot Begemot
напов, а не наплыв
01.11.2025
kot Begemot
Всё нормально, кто сильнее, тот и играет. Соболев нужен, когда надо взламывать автобус. В игре с Локо он на хрен не нужен. там важнее проникающие передачи на шустрых наплыв, коими Соболев никогда не отличался
01.11.2025
За спорт!
А на что Богданыч рассчитывал изначально?
01.11.2025
Porco Rosso
Соболеву пора возвращаться в "Динамо" (Барнаул).
01.11.2025