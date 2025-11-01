Корнеев: «Видимо, Семак разочаровался в Соболеве. Жерсон слабее Вендела»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» не исключает, что зимой нападающий Александр Соболев покинет клуб.

— Против «Локо» «Зенит» опять сыграет с Луисом Энрике на острие?

— Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. В матче с бело-голубыми игроки группы атаки «Зенита» с Энрике на острие прекрасно взаимодействовали друг с другом. Решение использовать бразильца в роли центрфорварда себя полностью оправдало.

— При этом казалось, что с первых минут сыграет Лусиано.

— Думаю, аргентинец сейчас не в оптимальной форме, поэтому нечасто выходит в старте в нынешнем сезоне.

— Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?

— Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.

— Удивило, что Жерсон, попавший в заявку на матч, не сыграл против «Динамо» ни минуты?

— Это какой-то спектакль одного актера... Тут вообще ничего не понятно!

— Но как его совместить на поле с Венделом и Педро?

— Совместить действительно непросто, так как они друг друга дублируют. При этом я считаю Ведела более сильным исполнителем.

— Дадите прогноз на центральный матч 14-го тура РПЛ?

— Победа «Зенита». 3:1.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».