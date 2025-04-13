13 апреля, 13:15
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что в игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы наступил кризис.
— У Кордобы лишь один гол весной в РПЛ. В чем причина?
— Просто так сложилось. Поверьте, он свое нагонит. Кордоба — это настоящий кошмар для любого защитника!
— Это последний сезон Сперцяна в РПЛ?
— Думаю и надеюсь, что да. Сперцян должен дальше развиваться!
— Тогда в клуб какого калибра он уедет? «Монако» (где играет Головин), «Сосьедад» (где не играет Захарян) ему по уровню подходят?
— Он должен перейти в клуб, который предоставит ему спортивный план. В новой команде Сперцян должен быть первым номером на своей позиции и играть как можно больше. Это первое.
— А второе?
— Это должен быть клуб, способный потратить на него серьезную сумму.
— Агкацев по своему потенциалу способен дорасти до Сафонова?
— Он может стать и лучше Матвея, все в его руках.