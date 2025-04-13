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13 апреля, 13:15

Корнеев: «Надеюсь, летом Сперцян уедет — надо развиваться. Агкацев способен превзойти Сафонова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что в игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы наступил кризис.

— У Кордобы лишь один гол весной в РПЛ. В чем причина?

— Просто так сложилось. Поверьте, он свое нагонит. Кордоба — это настоящий кошмар для любого защитника!

— Это последний сезон Сперцяна в РПЛ?

— Думаю и надеюсь, что да. Сперцян должен дальше развиваться!

— Тогда в клуб какого калибра он уедет? «Монако» (где играет Головин), «Сосьедад» (где не играет Захарян) ему по уровню подходят?

— Он должен перейти в клуб, который предоставит ему спортивный план. В новой команде Сперцян должен быть первым номером на своей позиции и играть как можно больше. Это первое.

— А второе?

— Это должен быть клуб, способный потратить на него серьезную сумму.

— Агкацев по своему потенциалу способен дорасти до Сафонова?

— Он может стать и лучше Матвея, все в его руках.

Луис Энрике.«Порой хочется встряхнуть Луиса Энрике и спросить: ты понимаешь, куда попал?» Корнеев — о матче «Зенит» — «Краснодар»

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Джон Кордоба
Игорь Корнеев
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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