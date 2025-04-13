Корнеев: «Покупать Энрике за огромные деньги после одного топового сезона — риск!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Луиса Энрике в первых матчах за команду.

— Как вам Луис Энрике по первым турам в РПЛ?

— Как-то Хиддинк назвал Павлюченко «спящим гигантом». Эта формулировка как раз подходит Энрике. Иногда реально хочется его встряхнуть и спросить, знает ли он, где находится, в какой клуб перешел.

— А глобально, зачем нужно было покупать на правый фланг Луиса Энрике при живом Глушенкове? В чем логика?

— Глушенков не вингер, он как раз и заменил по позиции Клаудиньо, так что все логично. А вот покупать за огромные деньги игрока, который провел всего один топовый сезон после провала в Испании, всегда рискованно.

— Против «Краснодара» Глушенков выйдет с первых минут? На какой позиции? Если справа, то Энрике начнет матч на лавке?

— Надеюсь, он выйдет на позиции «десятки».

— Кто сыграет на острие против «Краснодара»?

— Если говорить обо всей тройке нападения, то Мостовой, Лусиано и Энрике.