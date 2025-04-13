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13 апреля, 12:45

Корнеев: «Покупать Энрике за огромные деньги после одного топового сезона — риск!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Луиса Энрике в первых матчах за команду.

— Как вам Луис Энрике по первым турам в РПЛ?

— Как-то Хиддинк назвал Павлюченко «спящим гигантом». Эта формулировка как раз подходит Энрике. Иногда реально хочется его встряхнуть и спросить, знает ли он, где находится, в какой клуб перешел.

— А глобально, зачем нужно было покупать на правый фланг Луиса Энрике при живом Глушенкове? В чем логика?

— Глушенков не вингер, он как раз и заменил по позиции Клаудиньо, так что все логично. А вот покупать за огромные деньги игрока, который провел всего один топовый сезон после провала в Испании, всегда рискованно.

— Против «Краснодара» Глушенков выйдет с первых минут? На какой позиции? Если справа, то Энрике начнет матч на лавке?

— Надеюсь, он выйдет на позиции «десятки».

— Кто сыграет на острие против «Краснодара»?

— Если говорить обо всей тройке нападения, то Мостовой, Лусиано и Энрике.

Луис Энрике.«Порой хочется встряхнуть Луиса Энрике и спросить: ты понимаешь, куда попал?» Корнеев — о матче «Зенит» — «Краснодар»

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Игорь Корнеев
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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