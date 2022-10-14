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Сегодня, 18:15

Корнеев: «Карраскаль способен нарисовать гол, даже если получит полсекунды»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил «СЭ», что не увидел спада в игре полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

— Против «Спартака» за креатив будут отвечать Карраскаль и Кучаев? Обляков останется в запасе?

— Пожалуй, соглашусь с вами. Кучаев сейчас выглядит очень хорошо, достоин места в старте. Но, мне кажется, и Облякова можно не сажать в запас, — сказал Корнеев «СЭ».

— Даже так?

— Да. Почему бы его не выпустить вместо Мендеса? Вот и решение проблемы.

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— Вам не кажется, что в последних турах именно Кучаев, а не Карраскаль, является главным плеймейкером армейцев?

— Оба эти исполнителя способны на креатив. Радуют изменения в игре Кучаева. Раньше его что-то сдерживало, а сейчас он не боится рисковать. Надеюсь, продолжит в том же духе.

— Карраскаль играет с перепадами?

— Нет, я так не думаю. Считаю, он все равно действует ярко. Может быть, мы просто не знаем каких-то нюансов. Возможно, дело в микротравмах. В общем, я бы не советовал спартаковцам тешить себя надеждой, что колумбиец сейчас не на пике формы. Сегодня он, допустим, в тени, а завтра вспыхнет, взорвется. Очень интересный игрок, в любой момент может нарисовать гол, даже если ему дадут всего полсекунды на размышление. Карраскаль в любом матче способен сделать разницу.

В текущем сезоне на счету 24-летнего колумбийца 5 голов и 3 голевые передачи в 12 матчах за ЦСКА.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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