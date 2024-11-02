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Сегодня, 13:35

Корнеев о Койта: «Прибавляет от игры к игре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Нападающий ЦСКА Секу Койта.
Нападающий ЦСКА Секу Койта.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что не ставит крест на перспективах нападающего армейцев Секу Койта.

— Не считаете, что Койта многое делает невпопад на поле?

— Койта ищет себя, так как пропустил очень много времени из-за травм. Но уже сейчас видно, что от игры к игре он прибавляет. Как только будет в полном порядке физически, мы увидим другого футболиста.

— Проблемы Гуарирапы — в ментальности? Он слишком хочет забить сам?

— Форвард пока еще адаптируется к давлению в большом клубе. Плюс он столкнулся с серьезной конкуренцией с Мусаевым, который, без сомнения, сейчас основной нападающий армейцев.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
Секу Койта

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