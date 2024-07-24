Корнеев назвал правильным решение «Зенита» расстаться с Фернандесом

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.

«Это правильное решение остановить сотрудничество с Марио! Я думаю, что стороны попытались поработать вместе, но увы, травмы настолько замучили игрока, что завышенные ожидания клуба, к большому их сожалению, не оправдались. Бенефициарами оказались только игрок и его агент! Жаль, что так произошло!» — сказал Корнеев «СЭ».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями. С 2012 по 2022 год Фернандес играл за московский ЦСКА.