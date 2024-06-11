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Сегодня, 13:55

Корнеев: «Воробьев не дотягивает до уровня «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев отреагировал на переход нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева в московский клуб.

«По мне, Воробьев — это нападающий, который не дотягивает до уровня «Локомотива», если клуб ставит задачу быть в тройке. Видимо, ограничения в бюджете заставляют спортивный блок останавливаться на таких вариантах. Меня этот выбор удивил», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

10 июня «Локомотив» объявил о заключении трехлетнего контракта с 26-летним Воробьевым. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Оренбург» 24 матча в РПЛ, забив в них 8 голов и сделав 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Воробьев (футбол)
Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
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