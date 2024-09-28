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Сегодня, 14:07

Корнеев: «У «Зенита» отличный состав, а «Спартаку» в этом сезоне до титулов, как до луны»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил летнюю трансферную кампанию петербургского клуба.

«Для «Зенита» единственное, что важно, — это титулы. Сейчас клуб делает все возможное, чтобы этого достигнуть. У них отличный состав, способный выиграть все трофеи, чего, например, не скажешь о «Спартаке», который потратил не меньше! Но им до титулов, как до луны в этом сезоне», — приводит Metaratings.ru слова Корнеева.

В летнее трансферное окно к «Зениту» присоединились голкипер Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков, Сергей Волков и Ваня Дркушич, полузащитник Максим Глушенков, а также нападающие Лусиано Гонду и Александр Соболев.

Источник: Metaratings.ru.
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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