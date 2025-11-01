Корнеев: «Похоже, Баринов покинет «Локомотив»

1 ноября, 15:00
Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев полагает, что полузащитник Дмитрий Баринов не продлит контракт с железнодорожниками.
— Монтес сравнял счет с «Акроном», но получил карточку, которая стала для него четвертой. Серьезная потеря перед «Зенитом»?
— Для Галактионова это действительно станет потерей. Он делает ставку на мексиканца как на твердого игрока основы. Хотя я продолжаю считать Монтеса посредственным защитником.
— Как вам вообще тактическая схема Галактионова? Есть ли в ней изъяны? Что проседает?
— Галактионов хочет играть в быстрый и креативный футбол. Он применяет прессинг, и, надо признать, это дает свои плоды. Изъяны же есть в обороне.
— Как вам Пруцев в «Локомотиве»? Пришелся ко двору? В «Спартаке» ему реально не было места в составе?
— Пруцев чувствует себя в «Локо» уверенным в себе и наслаждается футболом, потому что тренер рассчитывает на него. Такого ощущения у него точно не было в «Спартаке». Сейчас он приносит реальную пользу железнодорожникам.
— Ваш прогноз: чем закончится история с новым контрактом Баринова?
— Мне кажется, уходом Дмитрия из «Локомотива».
— Должен ли клуб пойти на условия футболиста и поднять ему зарплату?
— Я не знаю, на что претендуют игрок и агент игрока по цифрам в контракте. Поэтому в данном случае не берусь судить.
— В «Зените» заявляют, что не интересуются Бариновым. Он действительно не подходит питерцам?
— Я тоже не сильно верю в то, что полузащитник окажется в питерском клубе. Но с учетом нового лимита... Кто знает? Любой сильный российский футболист будет востребован на рынке.
AlexCS4
Баринов в 29 лет и так получает 2 ляма. Больше ему не дадут в Локо. Ему и в других клубах (ЦСКА, Зенит?, Спартак?) дадут максимум полтора.
01.11.2025
Алексей Булатов
Дзюба,Тикнизян,Баринов.....Батраков!? может в консерватории что-то поменять!?
01.11.2025