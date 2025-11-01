Корнеев: «Похоже, Баринов покинет «Локомотив»

Корнеев считает, что Баринов не продлит контракт с Локомотивом

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев полагает, что полузащитник Дмитрий Баринов не продлит контракт с железнодорожниками.

— Монтес сравнял счет с «Акроном», но получил карточку, которая стала для него четвертой. Серьезная потеря перед «Зенитом»?

— Для Галактионова это действительно станет потерей. Он делает ставку на мексиканца как на твердого игрока основы. Хотя я продолжаю считать Монтеса посредственным защитником.

— Как вам вообще тактическая схема Галактионова? Есть ли в ней изъяны? Что проседает?

— Галактионов хочет играть в быстрый и креативный футбол. Он применяет прессинг, и, надо признать, это дает свои плоды. Изъяны же есть в обороне.

— Как вам Пруцев в «Локомотиве»? Пришелся ко двору? В «Спартаке» ему реально не было места в составе?

— Пруцев чувствует себя в «Локо» уверенным в себе и наслаждается футболом, потому что тренер рассчитывает на него. Такого ощущения у него точно не было в «Спартаке». Сейчас он приносит реальную пользу железнодорожникам.

— Ваш прогноз: чем закончится история с новым контрактом Баринова?

— Мне кажется, уходом Дмитрия из «Локомотива».

— Должен ли клуб пойти на условия футболиста и поднять ему зарплату?

— Я не знаю, на что претендуют игрок и агент игрока по цифрам в контракте. Поэтому в данном случае не берусь судить.

— В «Зените» заявляют, что не интересуются Бариновым. Он действительно не подходит питерцам?

— Я тоже не сильно верю в то, что полузащитник окажется в питерском клубе. Но с учетом нового лимита... Кто знает? Любой сильный российский футболист будет востребован на рынке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».