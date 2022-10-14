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Сегодня, 17:45

Корнеев об Абаскале: «Не боится что-то менять. Перевел на другие позиции Хлусевича и Мозеса. Это сработало»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев проанализировал игру «Спартака» на флангах.

— Фланги обороны «Спартака». Слева действует Хлусевич. Соответствует ли он уровню команды, которая намерена бороться за высокие места?

— Хлусевич обладает рядом важных качеств — скорость, мощность. При этом его работа с мячом пока оставляет желать лучшего. Сначала его использовали на правом фланге. И вот там он терялся, не знал, что делать. Тут надо отдать должное Абаскалю, который перевел его налево. Это дало свои плоды. Хлусевич может и в центр смещаться, и довольно неплохо навешивать с левой ноги. Теперь он не так часто теряет мяч, при подключении в атаку его передачи доходят до своего партнера. Вот в этом мне видится большой прогресс в его игре именно из-за того, что тренер нашел ему оптимальную позицию на поле. Абаскаль не боится что-то менять. И ведь Хлусевич не единственный пример, — сказал Корнеев «СЭ».

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— Кто еще?

— Того же Мозеса до его травмы тренер перевел с фланга в центр поля. И это сработало просто феноменальным образом! Мозес раскрылся совершенно по-другому. Абаскаль ищет необходимый баланс, сопоставляет качества футболиста и пытается сыграть на его реальных козырях.

— Денисов на правом фланге пока все еще кот в мешке?

— Почему? Мне он нравится. Быстрый, жесткий, хорош с мячом, дает объем, может отдать последний пас. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» на правом фланге ему нет альтернативы. Он железный первый номер на этой позиции. Здорово, что в команде появляются ребята, которые способны стать лидерами красно-белых.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».

Виктор Мозес
Даниил Хлусевич
Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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