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Сегодня, 11:51

Корнеев: «Для «Зенита» важно было оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал чемпионство питерской команды в текущем сезоне.

«В этом сезоне «Зенит» был сильнее всех и основным составом, и скамейкой. Будут конкуренты у питерцев только в том случае, если у них будет много изменений в составе или кто-то из претендентов феноменально усилится. Конечно, для «сине-бело-голубых» важно было оформить чемпионство именно в матче с «красно-белыми», учитывая историю между двумя клубами. Лучший сценарий — выиграть чемпионат именно в матче со «Спартаком». Это мечта любого, кто поддерживает «Зенит», — сказал Корнеев Metaratings.ru.

7 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 3:2. Питерский клуб пятый раз подряд под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-dlya-zenita-vazhno-bylo-oformit-chempionstvo-v-matche-so-spartakom-eto-mechta-lyubogo-kto-ikh-podderzhival-249619/
Игорь Корнеев
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