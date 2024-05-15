Корнеев: «Чалов играет на твердую четверку»

Сегодня, 18:10
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова.
— Не считаете, что Обляков порой играет слишком глубоко? Опорная зона не его место?
— Лучшая позиция Облякова — это «десятка», в других амплуа он менее функционален!
— Как бы оценили игру Чалова в этом сезоне?
— На твердую четверку, учитывая сложный период с продлением контракта.
— Он уедет в Европу? В какой чемпионат? Если взять, к примеру, Испанию, в какой по уровню клуб он перейдет?
— Федор давно хочет уехать, это может быть любой чемпионат, где уже играют русские футболисты.
— В ЦСКА Федору уже не хватает мотивации?
-Уверен, что с мотивацией у него все в порядке.