Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Корнеев: «Чалов играет на твердую четверку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова.

— Не считаете, что Обляков порой играет слишком глубоко? Опорная зона не его место?

— Лучшая позиция Облякова — это «десятка», в других амплуа он менее функционален!

— Как бы оценили игру Чалова в этом сезоне?

— На твердую четверку, учитывая сложный период с продлением контракта.

— Он уедет в Европу? В какой чемпионат? Если взять, к примеру, Испанию, в какой по уровню клуб он перейдет?

— Федор давно хочет уехать, это может быть любой чемпионат, где уже играют русские футболисты.

— В ЦСКА Федору уже не хватает мотивации?

-Уверен, что с мотивацией у него все в порядке.

Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове
Игорь Корнеев
Федор Чалов
0
Читайте также
Биатлонистка Наталья Ушкина вернется из Румынии в Россию
Форвард «Колорадо» Ничушкин отстранен на шесть месяцев
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Корнеев: «Сумма за трансфер Файзуллаева должна быть не меньше 5 миллионов»
Корнеев: «Круговой будет номером один на своей позиции, Роша уедет из ЦСКА»
Корнеев: «Светлое пятно в игре «Зенита»? Нино»
Корнеев — о Мостовом: «Андрей должен понять: одного старания мало!»
Корнеев — о трансфере Артура: «Пока это недоразумение! Он не вингер»
Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» перед матчем с «Факелом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Форвард «Балтики» Энрикес: «Живу довольно комфортной жизнью в Калининграде, это прекрасный город»

Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Было эмоционально тяжело после поражения от «Динамо»