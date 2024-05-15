Корнеев: «Круговой будет номером один на своей позиции, Роша уедет из ЦСКА»

Сегодня, 17:55
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев уверен, что Игорь Акинфеев еще поиграет. Об этом он сказал в интервью «СЭ».
— Давайте о ЦСКА. Кто сыграет в воротах армейцев в предстоящем матче — Тороп или Акинфеев?
— Почему-то мне кажется, что Тороп. Хотя по логике должен сыграть Акинфеев!
— Это не последний сезон Игоря Владимировича?
— Уверен, что не последний.
— Самая проседающая позиция в ЦСКА?
— Левый и правый защитники.
— В последних турах на позиции левого латераля действует Агапов. Выиграет ли у него конкуренцию Круговой, который летом присоединится к ЦСКА?
— Круговой будет номером один на этой позиции, если система игры сохранится и в новом сезоне.
— Как вам Келвен на позиции правого латераля?
— Пока не убеждает. Выполняет большой объем работы, но качеств недостаточно.
— С чем связываете такой высокий травматизм Дивеева?
— Возможно, с недостаточным лечением или восстановлением, но это лишь предположение. На этот вопрос может точно ответить сам игрок или доктор!
— Сохранит ли ЦСКА Рошу, который пока отказывается продлевать контракт?
— Думаю, что вряд ли сохранит, так как бразилец давно смотрит в сторону Европы.