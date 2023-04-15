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Корнеев — о Дуарте в «Спартаке»: «Зачем его подписали? Он туристом приехал?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Виталий Мешков показывает желтую карточку Алексису Дуарте.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Спартака» этой весной.

— Главная причина таких результатов «Спартака» этой весной?

— Я бы обозначил сейчас две проблемы в игре красно-белых. Первая — слабая реализация. Команда продолжает создавать моменты, но не забивает достаточно много. Вторая — сложности в обороне.

— Особенно после травмы Джикии.

— Понятно, что Джикия основной защитник, который цементировал оборону. Его нельзя назвать слишком быстрым футболистом, но он очень опытный, хорошо работает с мячом, подсказывает.

— Против «Ахмата» и «Динамо» в центре защиты играли Литвинов и Чернов.

— Литвинов опустился в защиту не от хорошей жизни. Это вынужденная мера. Но она не лучшая. Руслан не центральный защитник, не может там играть на постоянной основе. И вот тут возникает вопрос про Дуарте.

— Весной парагваец лишь однажды выходил в стартовом составе — против «Урала».

— Верно. Но почему его не выпускают после того, как «сломался» Джикия? В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит? Ведь Абаскаль утверждал этого игрока и считал, что по нынешним временам он стоит таких денег. Но почему тренер его тогда не встраивает в свою систему?

— При этом вы сами сразу сказали, что не понимаете этой покупки.

— Конечно, я и сейчас не понимаю. Время все расставляет по своим местам. Казалось бы, вот он, шанс для Дуарте, так как Джикия оказался в лазарете. Но Абаскаль в него почему-то не верит. Как это может быть в таком клубе? Приобретают игрока в качестве замены Жиго, а потом его не ставят. Странно, не находите? Конечно, Джикии не хватает. А Литвинов полезен на другой позиции. Он здорово действует в качестве box-to-box, сам способен завершить атаки, забивать.

Антон Зиньковский. «Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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