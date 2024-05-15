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Сегодня, 17:25

Корнеев — о Мостовом: «Андрей должен понять: одного старания мало!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих питерцев.

— Можно ли говорить о регрессе Мостового? Что с ним не так?

— Я бы не стал говорить о регрессе. У Мостового нет стабильной игровой практики, он старается, когда выходит, но должен понимать, что одной самоотдачи недостаточно. Нужно много работать над собой индивидуально, чтобы быть максимально готовым. В пример ему могу поставить игроков «Реала»: у мадридцев каждый футболист при выходе на замену может стать героем в любом матче! Вот это реально серьезнейшее отношение к себе и клубу!

— Почему в последних четырех турах сбился прицел у Кассьерры? Может, он просто превзошел наши ожидания в первой части сезона (все залетало)?

— В предыдущем ответе я уже все сказал. Кассьерра тоже должен работать над собой индивидуально и искать мотивацию, как и любой другой игрок «Зенита». И тогда по-другому будут залетать голы!

— Сергеев не закисает ли в «Зените»?

— Иван — большой профессионал, я не вижу, чтобы он закисал.

Марио Фернандес и&nbsp;Виктор Давила. «Выиграл ли ЦСКА, не подписав Марио? Выиграли двое — Фернандес и его агент». Корнеев — о контракте Семака, Венделе и Чалове
Игорь Корнеев
ФК Зенит
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