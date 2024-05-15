Сегодня, 17:25
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру нападающих питерцев.
— Можно ли говорить о регрессе Мостового? Что с ним не так?
— Я бы не стал говорить о регрессе. У Мостового нет стабильной игровой практики, он старается, когда выходит, но должен понимать, что одной самоотдачи недостаточно. Нужно много работать над собой индивидуально, чтобы быть максимально готовым. В пример ему могу поставить игроков «Реала»: у мадридцев каждый футболист при выходе на замену может стать героем в любом матче! Вот это реально серьезнейшее отношение к себе и клубу!
— Почему в последних четырех турах сбился прицел у Кассьерры? Может, он просто превзошел наши ожидания в первой части сезона (все залетало)?
— В предыдущем ответе я уже все сказал. Кассьерра тоже должен работать над собой индивидуально и искать мотивацию, как и любой другой игрок «Зенита». И тогда по-другому будут залетать голы!
— Сергеев не закисает ли в «Зените»?
— Иван — большой профессионал, я не вижу, чтобы он закисал.