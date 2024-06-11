Корнеев: «Сотрудничество с «Янг Африканс» может открыть для ЦСКА новые возможности»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал возможное заключение партнерского соглашения между ЦСКА и клубом из Танзании «Янг Африканс».

«Это может открыть для ЦСКА новые возможности как в спортивном, так и в финансовом плане. В клубе точно понимают, зачем они это делают», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

Ранее президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга сообщил о том, что клуб заключит партнерское соглашение с ЦСКА. Планируется, что в рамках сотрудничества тренеры из России приедут обучать и просматривать африканских игроков.