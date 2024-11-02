Корнеев о Жозе в «Спартаке»: «Это не провал, а провалище!»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, зачем «Спартак» подписал нападающего Виллиана Жозе.

— «Спартак» продал Соболева, но почему не нашел ему замену? Виллиан Жозе — провал или вы верите, что он еще «выстрелит»?

— Это даже не провал, а провалище! Как «Спартак» не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?! Просто чудо... Видимо, кто-то очень сильно хотел приобрести этого нападающего. А продажа Соболева прямому конкуренту — вредительство чистой воды.

В текущем сезоне 32-летний бразилец провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отличившись одним голом.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».