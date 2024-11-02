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Сегодня, 12:05

Корнеев о трансферах «Спартака»: «Куча денег потрачена впустую»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от стартового состава «Спартака» в дерби с армейцами в 14-м туре РПЛ.

— Давайте начнем с состава «Спартака». Литвинова мы опять увидим в защите? Как он вам в этой роли?

— Считаю, Руслан выйдет в центре обороны. Станкович не решится выпустить Абену, который провалил матч с «Краснодаром». Но в целом, Литвинов на позиции защитника — недальновидная ставка тренера.

— Зачем тогда покупали Абену? А до этого Дуарте?

— Можно продолжить этот список и значительно его расширить.

— Давайте.

— Виллиан Жозе, Мангаш, Маркиньос, Довбня, Тавареш, Угальде, Рябчук, Бабич, Крал, Бальде, Бонгонда, Рыбус, Мевля... Мне дальше продолжать? Уйма денег потрачено впустую!

— Абена своими ошибками в игре с «Краснодаром» надолго усадил себя на лавку?

— Это неплохой защитник для средней команды, но не для больших задач.

ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в субботу, 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
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ФК ЦСКА (Москва)

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