Корнеев о Скопинцеве: «Он делает на поле непозволительные вещи с неоправданным риском!»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью раскритиковал защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

— Первая голевая атака ЦСКА началась с непонятного дриблинга, «вертушки» Скопинцева, которую он затеял на бровке. Теперь Дмитрий надолго окажется в запасе?

— Скопинцев по какой-то причине позволяет себе делать странные и нефункциональные вещи, с совершенно неоправданным риском. Это недопустимо! Думаю, его ждет серьезный разговор с Личкой.

— Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым?

— Он уже не успевает как минимум два года!, — сказал Корнеев «СЭ».

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».