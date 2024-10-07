Корнеев о Скопинцеве: «Он делает на поле непозволительные вещи с неоправданным риском!»

Сегодня, 17:45
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев в интервью раскритиковал защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.
— Первая голевая атака ЦСКА началась с непонятного дриблинга, «вертушки» Скопинцева, которую он затеял на бровке. Теперь Дмитрий надолго окажется в запасе?
— Скопинцев по какой-то причине позволяет себе делать странные и нефункциональные вещи, с совершенно неоправданным риском. Это недопустимо! Думаю, его ждет серьезный разговор с Личкой.
— Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым?
— Он уже не успевает как минимум два года!, — сказал Корнеев «СЭ».
Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/cska-pobedil-dinamo-v-11-m-ture-rpl-mneniem-igorya-korneeva-o-matche-2260647/