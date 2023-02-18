Корнеев: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как шесть очков — совсем небольшая разница»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона чемпионата России.

«Ожидаю борьбу, как за первые места, так и за нижние, включая вылет. Команды попытались усилиться. Посмотрим, как они угадали с приобретениями. За первое место только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как теоретически шесть очков — совсем небольшая разница, но с трудом верится, что «Зенит» может оступиться. Для общего баланса им не помешал бы голевой нападающий. Что касается вылета, если «Торпедо» реально не усилится, им будет очень тяжело сохранить место в РПЛ. Но есть еще несколько дней, так что посмотрим. Мне кажется, будут сюрпризы», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции. «Ростов» идет третьим (35 очков). Сезон РПЛ возобновится 3 марта.