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Сегодня, 14:38

Корнеев: «Только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как шесть очков — совсем небольшая разница»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона чемпионата России.

«Ожидаю борьбу, как за первые места, так и за нижние, включая вылет. Команды попытались усилиться. Посмотрим, как они угадали с приобретениями. За первое место только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», так как теоретически шесть очков — совсем небольшая разница, но с трудом верится, что «Зенит» может оступиться. Для общего баланса им не помешал бы голевой нападающий. Что касается вылета, если «Торпедо» реально не усилится, им будет очень тяжело сохранить место в РПЛ. Но есть еще несколько дней, так что посмотрим. Мне кажется, будут сюрпризы», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции. «Ростов» идет третьим (35 очков). Сезон РПЛ возобновится 3 марта.

 

 

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-korneev-tol-ko-spartak-mozhet-sostavit-konkurentsiyu-zenitu-vo-vtoroj-chasti-sezona/
Игорь Корнеев
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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